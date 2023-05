Phát hiện thi thể 2 mẹ con tại nhà

Chiều 27-5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân hai mẹ con tử vong tại nhà ở thôn Trung Đoài.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân ở thôn Trung Đoài (xã Cẩm Dương) ngửi thấy mùi hôi thối không bình thường nên đi vào nhà bà Phan Thị P. (86 tuổi) để kiểm tra.

Lúc vào đến nhà, người dân bàng hoàng phát hiện bà P. đã tử vong nằm trên giường, còn con gái của bà P. là Phan Thị N. (47 tuổi) đã tử vong ngoài hiên nhà. Sự việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an xã Cẩm Dương... nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Dương, lâu nay, hai mẹ con bà P. và N. sống cùng nhau. Cả hai mẹ con đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội, trong đó bà P. mỗi tháng được hưởng 720.000 đồng, còn N. mỗi tháng được hưởng 540.000 đồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.