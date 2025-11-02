Phát huy tinh thần sẻ chia, đoàn kết tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức biểu dương gia đình tiêu biểu tại ngày hội

Tham dự ngày hội có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân khu phố.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại ngày hội

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, đồng chí Dương Anh Đức khẳng định: Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành dịp để các khu dân cư cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của tập thể Ban Công tác Mặt trận và nhân dân khu phố 12 trong năm qua, đặc biệt là các hoạt động xây dựng cộng đồng, chăm lo đời sống người dân và giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng chí Dương Anh Đức trao hoa của Thành Ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng ngày hội

Lắng nghe ý kiến người dân tại ngày hội, đồng chí Dương Anh Đức đề nghị MTTQ phường Phú Định tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là kết quả bước đầu trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Người dân phát biểu ý kiến tại ngày hội

Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở như: xây dựng khu dân cư “Sạch – Xanh – Thân thiện môi trường”, “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”, phát triển các công trình “Thành phố muôn sắc hoa” gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Định Phạm Ngọc Muôn tặng hoa chúc mừng ngày hội

Người dân tham quan các công trình tại ngày hội

Theo đồng chí Dương Anh Đức, xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư nghĩa tình, đời sống văn hóa cơ sở chính là trách nhiệm thường xuyên của mỗi hộ gia đình, mỗi người dân trong cộng đồng. Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng vào sự đoàn kết, gắn bó của nhân dân khu phố 12 sẽ tiếp tục góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà của Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng quà hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Người dân khu phố 12 cũng đăng ký thực hiện công trình thi đua cụ thể, khởi công sửa chữa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân khu phố 12 đăng ký các công trình thi đua

Dịp này, phường Phú Định đã biểu dương 7 hộ gia đình và 21 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2025.

Biểu dương gương người tốt việc tốt tại ngày hội

Người dân chọn áo dài tại gian hàng áo dài 0 đồng

Nhận rau củ quả miễn phí

Thực hiện khởi công sửa nhà cho hộ ông Châu Quốc Lâm

THÁI PHƯƠNG