Phát huy vai trò của hiệp hội trong đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái

Chiều 25-11, Hiệp hội kinh doanh khí hóa lỏng Bình Dương tổ chức đại hội bất thường, bầu ban chấp hành, đổi tên hiệp hội với tên gọi mới là Hiệp hội kinh doanh khí hóa lỏng TPHCM (HOBA – LPG).

Tham dự có lãnh đạo Sở Công thương, Sở Nội vụ TPHCM cùng 59 hội viên là doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực khí hóa lỏng trên địa bàn thành phố.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Nội vụ TPHCM tặng hoa chúc mừng hiệp hội

Hiệp hội kinh doanh khí hóa lỏng Bình Dương được thành lập vào tháng 3-2025, có 52 doanh nghiệp, cơ sở. Quá trình hoạt động, hiệp hội đã phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu chính hãng, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý các vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn, góp phần xây dựng thị trường khí hóa lỏng minh bạch, an toàn.

Hiện nay, hiệp hội đã kết nạp thêm các hội viên mới là doanh nghiệp và hộ kinh doanh khí hóa lỏng hoạt động trên địa bàn TPHCM, nâng tổng số lên 59 hội viên.

Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, đề nghị ban chấp hành hiệp hội tiếp tục gắn kết hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của tổ chức trong cộng đồng doanh nghiệp khí hóa lỏng tại TPHCM.

Bên cạnh đó, hiệp hội cần đề xuất những chính sách, giải pháp phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là trong đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, thể hiện vai trò trách nhiệm của hiệp hội trong bảo vệ quyền lợi hội viên và người tiêu dùng.

Ban Thường vụ Hiệp hội kinh doanh khí hóa lỏng TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Đại hội đã thông qua điều lệ hiệp hội và đề án nhân sự. Theo đó, ban chấp hành gồm 19 ủy viên, ban thường vụ gồm 7 ủy viên. Ông Đinh Văn Hiểu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Long Thuận tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh khí hóa lỏng TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

TÂM TRANG