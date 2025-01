Phía Bắc: Gió mùa đông bắc tràn về, giật tới cấp 5

Nhiệt độ tại Hà Nội lúc 5-7 giờ ngày 26-1 chỉ còn 14-15 độ C (giảm 5-6 độ C so với ngày 25-1). Các trung tâm dự báo thời tiết quốc tế nhận định, đến ngày 28 và 29-1 (tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn và Mùng 1 Tết Ất Tỵ), nhiệt độ Hà Nội chỉ còn 9-10 độ C...