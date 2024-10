Phía Bắc sắp đón đợt rét rõ rệt hơn

Các mô hình dự báo thời tiết quốc tế như Hệ thống Dự báo khí hậu toàn cầu của Hoa Kỳ, Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đưa ra nhận định, miền Bắc Việt Nam chuẩn bị đón nhận các đợt không khí lạnh có cường độ rõ rệt hơn trong tháng 11.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu dự báo rằng từ đầu tháng 11, khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ trải qua nhiều đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường, đặc biệt vào khoảng ngày 4 đến 5-11 sẽ có đợt không khí lạnh làm trời lạnh, vùng cao trời rét.

Đợt lạnh này có khả năng sẽ kéo nền nhiệt xuống mức thấp, ban ngày dao động từ 20-24 độ C và ban đêm hạ xuống còn 16-20 độ C, thậm chí vùng núi có thể dưới 16 độ C.