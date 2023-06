Phía Bắc vào đợt nắng nóng dài ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, đêm 10-6 và sáng sớm nay 11-6, ở Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Một số nơi có lượng mưa trên 30mm như Đăk Hà (Kon Tum) 38mm, Ia Dom (Kon Tum) 33mm, Ia Khai (Gia Lai) 31mm, Phường 8 (Bạc Liêu) 50mm, Thạnh Trị (Sóc Trăng) 46mm, Phường 7 (Cà Mau) 44mm…

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày và đêm nay 11-6, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi ở phía Bắc, nắng nóng đang quay trở lại. Ngày 10-6, khu vực Đông Bắc bộ, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã bắt đầu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37oC, có nơi trên 37oC như: Yên Bái 38oC, Cao Bằng 37,7oC, Phú Hộ (Phú Thọ) 37,6oC, Hà Đông 37,2oC, Tây Hiếu (Nghệ An) 37,3oC... Độ ẩm tương đối phổ biến 45%-60%.

Hôm nay 11-6, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37oC hoặc hơn, độ ẩm phổ biến 45%-60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.