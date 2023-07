Phim có "đường lưỡi bò" đã bị gỡ bỏ trên hai nền tảng Netflix và FPT play

Lãnh đạo Cục Điện ảnh cho biết, chiều 10-7, theo sự rà soát, kiểm tra của Cục Điện ảnh, bộ phim Hướng gió mà đi (Flight to you) đã bị gỡ bỏ trên cả 2 nền tảng xem phim trực tuyến Netflix và FPT Play (bản web và di động).

Trước đó, Cục Điện ảnh tổ chức rà soát và ngày 9-7 đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty Netflix, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi (Flight to You) trong vòng 24 giờ kể từ ngày 10-7 do có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Tại văn bản do Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt ký ngày 9-7 ghi rõ, đây là phim có nội dung thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. Cục Điện ảnh đã yêu cầu, thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, đó là Công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix; yêu cầu Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thực hiện gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền https://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play.

Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị liên quan có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về cục trước ngày 12-7.