Phim đồng tính nữ thắng giải Gấu vàng tại LHP Berlin 2025

Bộ phim được đánh giá mang chất thơ đặc biệt, đầy cảm xúc về mối tình đầu của một cô gái tuổi teen dành cho giáo viên nữ của mình. Điều này đã khơi dậy không ít sự căng thẳng trong gia đình cô, khi mẹ và bà của cô đối mặt với những giấc mơ và mong muốn chưa thành hiện thực của chính họ.

Đạo diễn Johan Haugerud nhận giải Gấu vàng. Ảnh: REUTERS

Đây cũng là phần thứ 3 trong bộ ba phim của đạo diễn người Na Uy đề cập đến sự phức tạp của các mối quan hệ giữa con người, tình dục và chuẩn mực xã hội. Phần đầu tiên có tên gọi Sex từng ra mắt trong hạng mục Panorama tại LHP Berlin 2024. Trong khi đó, phần phim có tên gọi Love tranh giải tại LHP Venice 2024.

"Bộ phim có tên gọi là Dream, nghĩa là giấc mơ. Và điều này đã thực sự vượt xa cả những giấc mơ hoang đường nhất của tôi", đạo diễn Haugerud chia sẻ khi nhận giải từ chủ tịch ban giám khảo Todd Haynes. “Tôi chỉ muốn nói: Hãy viết nhiều hơn và đọc nhiều hơn. Nó giúp mở rộng tâm trí của bạn. Điều đó thực sự tốt cho bạn".

Giải Grand Jury (giải thưởng lớn của ban giám khảo – Gấu bạc) — tương đương với giải nhì thuộc về bộ phim The Blue Trail của đạo diễn người Brazil - Gabriel Mascaro. Tác phẩm thách thức cách xã hội đối xử với những công dân lớn tuổi. Phim lấy bối cảnh ở rừng Amazon về một người phụ nữ lớn tuổi quyết định từ chối sống phần đời còn lại trong một khu nhà dành cho người cao tuổi.

Rose Byrne giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: Getty Image

Giải thưởng của ban giám khảo (Jury Prize) được trao cho một bộ phim Nam Mỹ khác, The Message, của đạo diễn người Argentina - Iván Fund, trong khi đạo diễn người Trung Quốc Huo Meng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm Living the Land.

Rose Byrne giành giải Diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn đột phá trong bộ phim If I Had Legs, I’d Kick You của đạo diễn Mary Bronstein. Trong một bộ phim xoay quanh màn trình diễn của Byrne được ví như một cơn lốc, nữ diễn viên Australia hóa thân thành một người mẹ kiệt sức khi vừa làm bác sĩ tâm lý vừa chăm sóc đứa con có nhu cầu đặc biệt.

Andrew Scott nhận giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn nhạc sĩ Broadway Richard Rodgers trong Blue Moon của đạo diễn Richard Linklater. Không thể có mặt tại lễ trao giải, Scott đã gửi một video chia sẻ kỷ niệm khi từng được vinh danh là Ngôi sao đang lên tại European Film Promotion tại Berlin cách đây 5 năm.

Các chủ nhân giải thưởng tại LHP Berlin 2025. Ảnh: Getty Image

Một điểm mới dưới thời Tuttle là hạng mục Perspectives, thay thế Encounters và tập trung hoàn toàn vào các bộ phim đầu tay của các đạo diễn trẻ. Khu vực Mỹ Latinh tiếp tục thắng lớn khi bộ phim The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box) của đạo diễn Mexico - Ernesto Martínez Bucio được vinh danh là tác phẩm xuất sắc nhất của hạng mục này.

Các giải thưởng đáng chú ý khác bao gồm giải Phim tài liệu xuất sắc nhất thuộc về Holding Liat của Brandon Kramer — bộ phim do Darren Aronofsky sản xuất, kể về phản ứng của một gia đình Israel khi con trai họ bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10. Giải Teddy (dành cho phim đồng tính xuất sắc nhất) không thuộc về chuyện tình đồng tính nữ Dreams (Sex Love) mà lại được trao cho một bộ phim hoạt hình Australia có tên Lesbian Space Princess.

Danh sách các giải thưởng chính tại LHP Berlin 2025 Gấu vàng cho phim hay nhất: “Dreams (Sex Love)” Gấu bạc - Giải thưởng lớn của ban giám khảo: “The Blue Trail” Gấu bạc - Giải thưởng của ban giám khảo: “The Message” Gấu bạc - Đạo diễn xuất sắc: Huo Meng, “Living the Land” Gấu bạc - Diễn viên chính xuất sắc: Rose Byrne, “If I Had Legs, I’d Kick You” Gấu bạc - Diễn viên phụ xuất sắc: Andrew Scott, “Blue Moon” Gấu bạc - Kịch bản xuất sắc: “Kontinental ’25,” Radu Jude Gấu bạc - Đóng góp nghệ thuật: “La Tour de Glace,” Lucile Hadžihalilović Phim tài liệu hay nhất: “Holding Liat,” Brandon Kramer Giải PERSPECTIVES dành cho phim đầu tay: “The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box),” Ernesto Martínez Bucio Gấu vàng phim ngắn xuất sắc: “Lloyd Wong, Unfinished,” Lesley Loksi Chan

HẢI DUY