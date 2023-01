Phim hay nhất Quả Cầu Vàng 2023 ra rạp Việt

Vượt qua nhiều bộ phim đình đám như: Avatar: The Way of Water, Elvis, Top Gun: Maverick… The Fabelmans đã được xướng tên Phim chính kịch hay nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80 hôm 10-1. Phim cũng mang về cho đạo diễn Steven Spielberg giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trước đó, phim cũng giành giải Khán giả bình chọn tại LHP Toronto và đang tiếp tục chinh phục nhiều giải thưởng cao quý khác, đặc biệt các giải thưởng tiền Oscar. Phim cũng được dự đoán là cái tên nặng ký trong danh sách đề cử Oscar năm nay, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 24-1 tới.

Hiện tại, bộ phim đang sở hữu 18 giải thưởng và có tổng cộng 115 đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau.

The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng được lấy cảm hứng từ tuổi thơ của Spielberg, người lớn lên trong thời kỳ hậu thế chiến thứ 2. Nhân vật giả tưởng trong phim có tên Sammy Fabelman, từ nhỏ đã mắc hội chứng sợ bóng tối và hay mơ thấy ác mộng.

Vì vậy, Sammy được bố mẹ thuyết phục đi đến rạp chiếu bóng để xem bộ phim đầu tiên, nhằm giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi. Cũng từ khoảnh khắc đó Sammy bị thu hút bởi chính bộ phim đã xem, cậu tò mò tìm hiểu về cách làm ra một bộ phim từ chiếc máy quay của bố.

Đam mê này của Sammy được chính người mẹ yêu nghệ thuật Mitzi (Michelle Williams) củng cố và nuôi dưỡng. Tuy vậy, người bố thành đạt Burt (Paul Dano) lại không mấy ủng hộ mà chỉ xem đó là một sở thích tầm thường của con.

Suốt thời niên thiếu, Sammy đã trở thành người quay phim tài liệu về những cuộc phiêu lưu của gia đình mình, đồng thời là đạo diễn của những tác phẩm điện ảnh nghiệp dư do các chị em gái và bạn bè diễn xuất.

Đến năm 16 tuổi, khi gia đình Sammy di cư đến Arizona (Mỹ), qua ống kính máy quay, cậu vô tình phát hiện một sự thật đau lòng về mẹ mình. Đây cũng là điều mà đạo diễn Spielberg đã luôn trốn tránh kể lại trong suốt 4 thập niên làm phim, một lý do đã dẫn đến sự rạn nứt trong hôn nhân của bố mẹ ông.

Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Spielberg cho biết: “Hầu hết các bộ phim của tôi đều phản ánh những điều đã xảy ra với tôi trong những năm đầu đời. Nhưng với The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng, đó không còn là phép ẩn dụ, mà là về ký ức.

Tôi muốn câu chuyện trở thành một tấm gương chung để mọi người có thể nhìn thấy gia đình của chính họ trong đó. Bởi bộ phim này nói về gia đình, về bố mẹ, về anh chị em ruột, về nạn bạo lực học đường, về tình yêu, về hành động tha thứ, và tầm quan trọng của hành động đó”.

Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn sao tên tuổi như: Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Mateo Zoryan. Trong bài đánh giá của tạp chí Rolling Stone, nhà phê bình David Fear dành lời ca ngợi: “Đây là bộ phim mà chúng ta đã chờ đợi suốt 45 năm để Steven Spielberg thực hiện, một trong những điều ấn tượng, phá vỡ nguyên tắc và quan trọng nhất mà ông ấy từng làm.

Tựa như một lời cảm ơn của Spielberg đối với những bộ phim đã làm nên tên tuổi của ông - một trong những nhà làm phim thành công nhất lịch sử”.

The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng do chính đạo diễn Steven Spielberg dàn dựng và tham gia viết kịch bản.

Phim khởi chiếu tại các cụm rạp Việt Nam từ ngày 10-2.