Phim hoạt hình Jentry Chau vs. The Underworld trên Netflix

Nền tảng phát trực tuyến Netflix vừa giới thiệu về phim hoạt hình mới nhất, với tên gọi Jentry Chau vs. The Underworld.

Theo The Hollywood Reporter, loạt phim kể về Jentry Chau (do Ali Wong lồng tiếng), một thiếu niên người Mỹ gốc Hoa sống tại một thị trấn nhỏ ở Texas. Cô phát hiện mình đang bị một quỷ vương săn lùng để cướp đi sức mạnh siêu nhiên mà cô đã cố giấu. Với sự giúp đỡ của người cô đã chết là chuyên gia về vũ khí và một cương thi hàng ngàn năm tuổi, Jentry phải chiến đấu với những con quái vật của thế giới ngầm khi vẫn đang học trung học.

Phim còn có sự tham gia lồng tiếng của Bowen Yang, Lori Tan Chinn, Lucy Liu, Jimmy O. Yang, Sheng Wang và Woosung Kim. Đây không phải là lần đầu tiên Wong và Netflix hợp tác. Wong có 3 bộ phim hài trên nền tảng phát trực tuyến và đã đóng vai chính trong nhiều dự án, trong đó có phim hài lãng mạn Always Be My Maybe và loạt phim mới Beef.