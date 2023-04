Phim mới trên HBO Max, Những bài hát chưa từng công bố của danh ca Kenny Rogers

* Phim mới trên HBO Max

Hãng Warner Bros.Discovery sắp tung ra các chuỗi phim mới hứa hẹn thu hút người xem, trong đó có loạt phim Harry Potter phiên bản mới và phần tiền truyện Game of Thrones trên dịch vụ phát trực tuyến Max (đổi thương hiệu từ HBO Max sang Max từ ngày 23-5).

Loạt phim Harry Potter được mô tả là “bản kể lại trung thực” những cuốn sách về cậu bé phù thủy của J.K Rowling, với sự góp mặt của dàn diễn viên mới. Mỗi phần dự định tập trung vào 1 trong 7 cuốn sách. Max dự kiến sẽ kéo dài loạt phim truyện này trong một thập niên. Max cũng thông báo đã đặt hàng phần tiền truyện của Game of Thrones có tên A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight lấy bối cảnh ở Westeros 100 năm trước các sự kiện của Game of Thrones. Phim dựa trên tiểu thuyết giả tưởng của George R. R. Martin, kể về cuộc phiêu lưu của hiệp sĩ tên Ser Duncan the Tall (được gọi là Dunk) và Aegon V Targaryen (được gọi là Egg). Martin sẽ đóng vai trò là nhà sản xuất điều hành và biên kịch của loạt phim cùng với Ira Parker.

* Những bài hát chưa từng công bố của danh ca Kenny Rogers

Theo dự kiến, ngày 2-6 tới đây sẽ ra mắt album có tên Life is like a song, gồm những bài hát chưa từng được phát hành trước đây của danh ca nhạc đồng quê quá cố Kenny Rogers (ảnh) do người vợ góa của ông, Wanda Rogers, thực hiện.

Album cũng sẽ có 2 bài hát cũ là bản song ca của ông với Dolly Parton Tell Me That You Love Me và Goodbye do Lionel Richie viết. Cả 2 đều đã được phát hành vào năm 2009, nhưng chưa bao giờ ở dạng kỹ thuật số. Các bản thu âm được thực hiện từ năm 2008-2011, bao gồm các bản gốc và bản cover như Wonderful Tonight và At Last.

Sau sự nghiệp khoảng 60 năm ca hát trải dài từ hát nhạc jazz, rock, country tới pop, nghệ sĩ ballade từng đoạt giải Grammy qua đời ở tuổi 81 vào năm 2020.

* Nhật Bản mở lại lễ hội pháo hoa

Sau 4 năm gián đoạn do Covid-19, lễ hội pháo hoa sông Sumida, sự kiện thường niên vào mùa hè ở Tokyo sẽ được tổ chức trở lại. Thông tin được ban tổ chức lễ hội công bố trên trang điện tử chính thức. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra vào tối 29-7 tới với khoảng 20.000 quả pháo hoa được bắn.

Lễ hội pháo hoa sông Sumida được coi là một sự kiện mùa hè lớn ở thủ đô Tokyo. Dự kiến, sự kiện này sẽ thu hút tổng cộng 950.000 người tại hai địa điểm riêng biệt. Theo ban tổ chức, sự kiện này được bật đèn xanh trước khi Tokyo đưa ra các hướng dẫn nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan - một phần nội dung trong quyết định của chính phủ nước này về hạ cấp Covid-19 là một căn bệnh phổ biến vào tháng tới.

* Phim Anh em nhà Mario khuấy đảo phòng vé Bắc Mỹ

Bộ phim The Super Mario Bros. Movie (tạm dịch Anh em nhà Mario) của hãng Universal, Mỹ có màn ra mắt vượt kỳ vọng ở Bắc Mỹ. Theo số liệu của Hãng Exhibitor Relations, The Super Mario Bros. Movie đã mang về cho nhà sản xuất 204,6 triệu USD trong 5 ngày đầu công chiếu, đồng thời gặt hái 173 triệu USD trên thị trường quốc tế, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 377 triệu USD. Như vậy, chàng thợ sửa ống nước Mario đã phá kỷ lục doanh thu toàn cầu đối với phim chuyển thể từ trò chơi điện tử (soán ngôi của phim Warcraft - 210 triệu USD) và phim hoạt hình (Frozen 2 - 358 triệu USD).

Nội dung phim xoay quanh anh em Mario và Luigi, một lần khi đang tìm cách sửa hệ thống cống ngầm của thành phố Brooklyn, Mỹ, họ bị hút vào một chiếc ống bí ẩn, dẫn đến vùng đất màu nhiệm. Mario lạc đến vùng đất tươi đẹp mang tên Vương quốc Nấm, nơi anh gặp người bạn mới Toad và công chúa Peach. Luigi bị đưa đến Vùng đất Bóng tối, nơi vua rùa quái ác Bowser trị vì. Mario đồng ý lên đường cùng công chúa tìm cách chống lại kẻ thù và cứu em trai. Phim có màu sắc tươi sáng và hình ảnh đồ họa đẹp mắt, tập trung vào yếu tố giải trí, phù hợp với khán giả nhỏ tuổi.