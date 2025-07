Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Sáng 22-7, Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn các xã Thanh An, Minh Thạnh, Long Hoà, Dầu Tiếng của TPHCM, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025).

Tại xã Thanh An, Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mý ở ấp Cà Tong và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huân ở ấp Định Thọ.

Tại đây, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà các mẹ, mong muốn các mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Cũng trong buổi sáng, Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho ông Hoàng Văn Binh, là thương binh hạng 4/4 ở ấp Vũng Tây, xã Long Hòa.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng tặng quà thương binh, người có công với cách mạng

Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 22-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An, TPHCM đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại địa phương.

Đoàn cán bộ phường Thuận An trao quà cho gia đình có công với cách mạng Trần Thị Tư tại khu phố Thạnh Lộc, phường Thuận An

Đoàn do đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An đã đến thăm và tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng tại ấp An Mỹ; gia đình thương binh 2/4 Bùi Xuân Phương tại khu phố Thạnh Hòa A; gia đình có công với cách mạng Trần Thị Tư tại khu phố Thạnh Lộc…

Tại các nơi đến, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Bí thư Đảng ủy Thuận An hứa sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của các gia đình chính sách, người có công; kịp thời động viên, hỗ trợ để các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng trong xây dựng quê hương Thuận An anh hùng.

HỒ VĂN