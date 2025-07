Chiều 22-7, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng bão số 3, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của bão số 3 tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời, phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn.

Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp sự cố trong mùa mưa bão. Ảnh: QUỐC HÙNG

Các đơn vị quản lý vận hành, đơn vị thi công, các chủ đầu tư hệ thống hạ tầng, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phối hợp chặt chẽ UBND phường, xã, đặc khu, các đơn vị có liên quan kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, các cống kiểm soát triều, van ngăn triều, máy bơm, trạm bơm đảm bảo khả năng chống ngập cho khu vực đô thị.

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, trang thiết bị phối hợp các đơn vị có liên quan để có biện pháp ứng phó, xử lý ngay các sự cố do thiên tai (sự cố liên quan hệ thống thoát nước, cây xanh ngã đổ, hư hỏng hệ thống chiếu sáng, báo hiệu đường bộ, các tình huống tai nạn trên đường thủy, đường bộ, công trường... đặc biệt là khi sự cố xảy ra tại các khu vực dân cư đông, trụ sở, trường học, bệnh viện, công trình công cộng) để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hạn chế tối đa những rủi ro, thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố trên địa bàn Thành phố.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ phù hợp với địa hình Thành phố khi xảy ra thiên tai để kịp thời đáp ứng yêu cầu di chuyển của dân cư, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ; Kiểm tra, xử lý ngay các trường hợp vi phạm lấn chiếm trái phép hệ thống sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng có chức năng giao thông thủy trên địa bàn Thành phố; khẩn trương thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho phà trên địa bàn Thành phố trong điều kiện thiên tai, kiểm soát an toàn giao thông thủy, bộ ở khu vực xảy ra thiên tai; Tăng cường kiểm tra hoạt động tại các bến khách ngang sông, bến đưa rước hành khách và các phương tiện vận tải hành khách, tàu cánh ngầm lưu thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tuyến đường thủy nội địa quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông đường thủy (phương tiện phải được đăng kiểm, có hệ thống thông tin liên lạc, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh và không chở quá tải).

Các đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật, báo cáo nhanh về các sự cố, thiệt hại và tình hình xử lý trong ứng phó ảnh hưởng của bão số 3.

QUỐC HÙNG