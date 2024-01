Ngày 25-1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chúc mừng năm mới lực lượng Công an tỉnh Long An và thăm gia đình chính sách trên địa bàn TP Tân An (Long An).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm lực lượng Công an tỉnh Long An

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, năm 2024 được xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV. Dự báo tình hình năm mới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Tuy nhiên, lực lượng công an toàn tỉnh Long An xác định tiếp tục nỗ lực vượt khó, tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động nhận diện tình hình để tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự...

Kết quả bước đầu trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an tỉnh Long An đã bắt 13 vụ, 16 đối tượng về hành vi tàng trữ các loại pháo, tang vật thu giữ hơn 2,7 tấn; bắt giữ vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là 12,6kg heroin; xử lý nhiều vụ gây rối trật tự công cộng…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lực lượng Công an tỉnh Long An

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà lực lượng Công an tỉnh Long An nói riêng đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cũng như thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An nói chung. Đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Long An và lực lượng công an tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch nước, năm 2024, toàn Đảng, toàn dân tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Do đó, đề nghị Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Long An phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Riêng đối với lực lượng công an, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An phải đoàn kết, chung sức, chung lòng phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong đó chú trọng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ XII; Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Tiếu

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt nam anh hùng Huỳnh Thị Tiếu ở phường 2, TP Tân An, Long An.

NGỌC PHÚC