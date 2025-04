Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), sáng 27-4, đoàn công tác Trung ương do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ ở Quảng Trị.

Tại Thành cổ Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm, xúc động, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm, đặt vòng hoa, dâng hương để tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

VĂN THẮNG - TIẾN NHẤT