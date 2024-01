Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và gia đình chính sách tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến thăm các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh (BĐBP tỉnh Quảng Ngãi). Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được của Đồn Biên phòng Bình Thạnh trong công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng ở vùng biên giới biển.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, mỗi cán bộ chiến sĩ của Đồn phải gương mẫu trong công tác rèn luyện, đảm bảo năng lực sẵn sàng chiến đấu; luôn sát sao, gắn bó với nhân dân như máu thịt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh (BĐBP Quảng Ngãi)



Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đến thăm và tặng quà tết tại Công an huyện Bình Sơn; đồng thời chia sẻ với lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an huyện về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương lưu ý, địa bàn huyện Bình Sơn có diện tích rộng, tình hình an ninh trật tự, xã hội vẫn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo cho người dân đón Tết, vui Xuân an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc tết các gia đình chính sách, thương bệnh binh, hộ nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trong thời gian đến.

NGUYỄN TRANG