Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và làm việc tại Nghệ An

Đoàn giám sát do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn.

Báo cáo với Đoàn Giám sát, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh có 309/411 xã đạt nông thôn mới, chiếm 78,15% tổng số xã trên địa bàn; có 53 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 7 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí cả tỉnh đạt 16,98 tiêu chí/xã, tăng 0,46 tiêu chí/xã so với năm 2020. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,39%, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 3,63%.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Nghệ An là 5.344,388 tỷ đồng.

Đến nay, HĐND tỉnh Nghệ An đã phân bổ số vốn 4.931,108 tỷ đồng để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.379,680 tỷ đồng, triển khai tại 411 xã; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2.632,56 tỷ đồng, triển khai 9 dự án thành phần; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 918,868 tỷ đồng, triển khai 2 dự án thành phần.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, ghi nhận các kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, nên kết quả đạt được khá tốt, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của Nghệ An, nhất là những khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; những bất cập từ số lượng văn bản hướng dẫn triển khai chương trình còn nhiều; nguồn vốn từ Trung ương phân bổ chậm;…

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực chất kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đến nay, đặc biệt là tập trung làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan, dự báo được khả năng thực hiện đến năm 2025 để đưa ra chủ trương, giải pháp phù hợp.

Phó Chủ tịch quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu cần “bám trên, sát dưới” để chủ động, đón đầu chuẩn bị triển khai “từ sớm, từ xa” trong quá trình tổ chức thực hiện; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để tập trung thực hiện nhằm làm chất xúc tác thúc đẩy các lĩnh vực khác.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở, đối với những vấn đề còn khác với luật, chỉ đạo của cấp trên nhưng phù hợp với thực tiễn hoặc có nội dung chưa chín, chưa rõ, tỉnh nên mạnh dạn chỉ đạo thực hiện làm thí điểm trong phạm vi thẩm quyền của tỉnh, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Nghệ An cũng cần thành lập các tổ công tác cấp tỉnh, cấp huyện với tinh thần “tỉnh sẵn sàng làm thay huyện, huyện sẵn sàng làm thay xã, cầm tay chỉ việc, qua đó bồi dưỡng cán bộ”. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

“Trên tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Qua đó, sẽ có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng.