Phó Giám đốc Công an TPHCM: Giảm tội phạm đường phố, tội phạm ma túy tăng đột biến

Ngày 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 28 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tăng nguồn thu từ nhà đất công sản

Phân tích về bức tranh kinh tế TPHCM trong quý 1-2024, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng có nhiều gam màu sáng, thành phố vẫn là thị trường tiềm năng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2024, ông đề xuất các giải pháp ưu tiên trước mắt là thúc đẩy các động lực tăng trưởng như kích cầu tiêu dùng nội địa, đây vẫn là động lực chính. Vốn đầu tư công được xem như “mệnh lệnh” tăng trưởng cho các động lực khác.

Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về giải ngân vốn đầu tư, Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, năm 2024, TPHCM được giao vốn rất lớn là 73.620 tỷ đồng. Trong đó, TPHCM đặt mục tiêu cả năm phải giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% trở lên.

Qua tổng hợp kế hoạch giải ngân từ các chủ đầu tư, tổng vốn giải ngân đến hết quý 1 dự kiến là 5.635/79.263 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 7,1%). Vì vậy, sở tiếp tục rà soát, làm rõ cụ thể từng dự án cần đẩy nhanh thủ tục trong thời gian tới để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư.

Ngoài ra, bà Mai nêu giải pháp tập trung vào phân bổ và điều hành kế hoạch vốn linh động, bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn, kiên quyết cắt giảm vốn các dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho các dự án triển khai tốt. Đồng thời, tập trung bố trí vốn cho các dự án lớn, trọng tâm, trọng điểm có tác động lan tỏa, không dàn trải để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, tiếp tục rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai thi công dự án theo quy định. TPHCM cần đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho các địa phương, trong đó đẩy mạnh việc giao các dự án của thành phố trên địa bàn cho các đơn vị trực thuộc UBND quận, huyện và TP Thủ Đức.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 28 (mở rộng). Ảnh: VIỆT DŨNG

Về nguồn thu, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM cho biết, các sở ngành có liên quan khẩn trương tham mưu UBND TPHCM đẩy nhanh việc xác định nghĩa vụ tài chính nhằm tăng nguồn thu từ cho thuê đất; đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá nhà, đất công để đưa vốn vào đầu tư phát triển.

Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh như hoàn thuế kịp thời, cải cách thủ tục hành chính và các thủ tục đầu tư.

Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với nguồn thu từ đất đai, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, sở tham mưu 3 nhóm nguồn thu gồm giải quyết hồ sơ mua bán nhà đất, nguồn thu liên quan đến thẩm định nhà đất cụ thể và nguồn thu từ đấu giá đất.

Trong đó, về nguồn thu liên quan đến thẩm định nhà đất cụ thể, ông Thắng cho biết, thành phố cần làm 2 việc đó là tập trung cho 15 dự án sẽ có nguồn thu hơn 5.000 tỷ đồng; còn lại giải quyết thêm 51 dự án khác sẽ thu khoảng 25.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự kiến sẽ đấu giá đất đối với các khu, lô đất khác nhằm tăng thêm nguồn thu để lại cho thành phố tái đầu tư phát triển.

Tội phạm ma túy tăng

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh cho biết, tình hình lao động việc làm trên địa bàn thành phố có nhiều điểm khởi sắc, đó là kết nối cung cầu lao động đã giải quyết việc làm cho gần 81.000 người (tăng 1,2% so với cùng kỳ).

Trong khi số lao động nghỉ việc có quyết định hưởng trợ cấp là 26.142 người (giảm 12% so với cùng kỳ). Từ quý 1, Công ty Pouyuen (quận Bình Tân) đã bắt đầu tuyển dụng lao động sau khi cắt giảm, đến quý 2-2024 sẽ tuyển thêm khoảng 4.000 lao động.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dẫn chứng việc này, ông Lê Văn Thinh nhận định, tình hình lao động việc làm đã hòa nhịp với sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân.

Đến cuối tháng 3, tổng số người đang tham gia cai nghiện do TPHCM quản lý là 13.321 người (tăng 84,2% so với cùng kỳ năm trước). Dự kiến từ nay đến cuối năm, tiếp tục đưa khoảng 9.000 đến 10.000 đối tượng đi cai nghiện tập trung.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM cho rằng cần tập trung nâng cấp, sửa chữa các cơ sở cai nghiện, chuẩn bị nguồn nhân lực cho công tác quản lý, đảm bảo an toàn ở các cơ sở cai nghiện.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin thêm vấn đề trên, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tội phạm ma túy tăng đột biến và theo thống kê của Bộ Công an, TPHCM là địa bàn trọng điểm phức tạp nhất hiện nay về tội phạm và tệ nạn ma túy. Hiện nay các đối tượng mua bán ma túy trên không gian mạng.

Song song với chặt đứt nguồn cung ma túy, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết nhiều giải pháp cắt giảm nguồn cầu, trong đó TPHCM cần phải quan tâm xây dựng đến tận khu phố, ấp không có ma túy thay vì chỉ đến xã, phường, thị trấn. Do vậy, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của công an cấp xã nhằm thực hiện tốt phương châm phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, về tội phạm đường phố đã giảm, cụ thể số vụ cướp giật tài sản đã giảm gần 22% và các vụ án được khám phá nhanh. “Đáng mừng là trong tuần vừa qua, lần đầu tiên trên địa bàn thành phố không có vụ cướp giật”, Thiếu tướng Mai Hoàng thông tin và cho biết, một trong giải pháp thời gian tới là xử lý nghiêm các lò độ, chế xe, xử lý triệt để các điểm có điều kiện tiêu thụ tài sản; đặc biệt là phát huy lực lượng tuần tra của Tổ 363 của Công an TPHCM.

Ngoài ra, Công an TPHCM đã triệt phá 63 vụ, bắt 115 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tình trạng đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản theo phương thức đe dọa, vu khống, khủng bố, tạt chất bẩn về cơ bản đã không còn xuất hiện trên địa bàn thành phố.

VĂN MINH