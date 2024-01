Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, chúc tết tại Trà Vinh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao 140 phần quà tết cho hộ nghèo, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao 140 phần quà tết cho hộ nghèo, công nhân, lao động có gia cảnh khó khăn; đồng thời đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiến Thị Ba (sinh năm 1932, tại phường 1, TP Trà Vinh).

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, năm 2023, tăng trưởng GRDP của Trà Vinh đạt 8,25%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 82 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 1,19%, số hộ có mức sống trung bình, thu nhập khá tiếp tục tăng. Tiếp tục duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác giảm nghèo của Trà Vinh trong thời gian qua. Phó Thủ tướng cho rằng, trong khó khăn chung thì Trà Vinh cũng có rất nhiều lợi thế, nông nghiệp vẫn là lợi thế của tỉnh; chưa bao giờ giá nông sản tốt như năm nay. Điều quan trọng hơn là Trà Vinh có dư địa phát triển rất lớn, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý: “Mong các đồng chí hết sức quan tâm đến bà con nghèo, những người yếu thế. Mặc dù tỷ lệ nghèo có giảm nhưng chắc chắn vẫn còn những người khó khăn. Đời sống của mọi người dần được nâng lên, nhưng yêu cầu giảm nghèo cần phải được chú trọng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã đến thăm và chúc tết Công an tỉnh Trà Vinh. Tại đây, Phó Thủ tướng lưu ý, Công an tỉnh cần tăng cường bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng là người dân tộc thiểu số; tăng cường công tác đấu tranh tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, đặc biệt là thực hiện tốt Đề án 06 của Bộ Công an, trên cơ sở Đề án 06 để xây dựng lực lượng công an địa phương vững mạnh.

TÍN HUY