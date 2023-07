Phòng ngừa sai phạm qua kiểm tra, giám sát

Xử lý kịp thời, nghiêm minh

Một cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tân Phú bị người dân phản ánh có biểu hiện tiêu cực khi còn là cảnh sát khu vực Công an phường Hòa Thạnh. Cụ thể, cán bộ này đã nhận tiền của người dân để làm thủ tục tách, nhập hộ khẩu. Tiếp nhận đơn phản ánh, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác minh, kết quả cho thấy nội dung trong đơn phản ảnh là đúng, nên tiến hành xử lý kỷ luật cán bộ này.

Đây là một ví dụ điển hình về sự chủ động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn TPHCM trong thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của TPHCM. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý các sai phạm liên quan đến một số lĩnh vực dễ phát sinh hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tính chung từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 4.505 tổ chức Đảng, 6.312 đảng viên; giám sát đối với 3.827 tổ chức Đảng, 5.856 đảng viên. UBKT Thành ủy TPHCM và UBKT cấp ủy các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 577 tổ chức Đảng, 893 đảng viên. Qua đó, đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 11 tổ chức Đảng, 1.387 đảng viên vì các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, thuế, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; quản lý tài sản công, nhà công, đất công; công tác cán bộ, giải quyết đơn thư tố cáo...

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 5.078 cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội, kế toán, thủ quỹ, xây dựng, địa chính - nhà đất, y tế… Qua đó đã góp phần hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ.

Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Lê Minh Tuấn nhấn mạnh, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp đã và sẽ tập trung kiểm tra, xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án theo quy định. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phối hợp giám sát của Đảng với giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM.

Kiểm tra, giám sát những nơi có vấn đề phức tạp

Trao đổi về giải pháp, cách làm trong việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy quận 10 Lương Vũ Ngữ nhìn nhận, hầu hết khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên trên các lĩnh vực đều có một phần nguyên nhân từ việc chưa thực hiện tốt hoặc vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng. Do đó, khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, quận 10 đều đưa nội dung việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan đơn vị vào nội dung kiểm tra.

Một trong những giải pháp ngăn chặn tham nhũng là làm tốt công tác xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ. Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy quận Gò Vấp Võ Đại Thắng cho rằng, cần sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Cùng với đó, đồng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các ngành, các cấp nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh tài sản, thu nhập khai thác thông tin được đầy đủ, rút ngắn thời gian xác minh.

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải nhấn mạnh, UBKT các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập cũng như kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có vấn đề phức tạp, điểm nóng, những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm, đặc biệt là lĩnh vực trật tự xây dựng, tài chính; việc thực hiện quy chế tập trung dân chủ và công tác cán bộ... Ngoài ra, ngành kiểm tra Đảng của TPHCM tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Đồng thời tập trung làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ kiểm tra theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành.