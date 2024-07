Phòng trà vẫn hoạt động trong chung cư

Hoạt động của Phòng trà Mỹ Phú gây ảnh hưởng đến đời sống cư dân

Sau khi bài báo đăng, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn kiểm tra. Ít ngày sau, tiếng ồn do ca hát từ phòng trà có giảm bớt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình đã phức tạp trở lại. Âm thanh lớn hơn và kéo dài đến 2–3 giờ sáng. Cuối tuần qua, khoảng 2 giờ, một vụ đánh nhau đã xảy ra tại phòng trà, gây bất an cho cư dân. Theo các bảo vệ chung cư, khách đến chơi thường gây gổ do mất thẻ giữ xe và phóng uế bừa bãi ở các bãi cỏ xung quanh.

Qua xác minh, nhiều cư dân cho biết, chung cư Mỹ Phú là chung cư cao cấp và hoạt động ca hát ở phòng trà không được sự đồng tình của cư dân. Cơ quan chức năng cấp phép kinh doanh không đúng địa điểm. Bởi lẽ, vị trí phòng trà đang hoạt động là Nhà sinh hoạt cộng đồng. Mặc dù đã được cải tạo, nhưng phòng trà chưa đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, chủ doanh nghiệp là Công ty TNHH Phòng trà Mỹ Phú xuất trình hợp đồng thuê nhà là giấy viết tay và không có công chứng. Cư dân đã nhiều lần phản ánh và làm đơn gửi chính quyền các cấp, đề nghị sớm có giải pháp khắc phục thực trạng nêu trên tại chung cư Mỹ Phú.

ĐOÀN HIỆP