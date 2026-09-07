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Bắc bộ sắp có không khí lạnh, Trung bộ và Nam bộ có mưa

SGGPO

Không khí lạnh sẽ hoạt động từ ngày 7-9, gây mưa dông, giảm nhiệt tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Bắc bộ sắp có không khí lạnh, Trung bộ và Nam bộ có mưa
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PHÚC VĂN - THANH QUANG

Từ khóa

không khí lạnh mưa dông Bắc bộ Bắc Trung bộ Trung bộ Nam bộ

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