Phú Yên: Phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 386%/năm

Công an TP Tuy Hòa vừa phá đường dây cho vay nặng lãi của các đối tượng từ TP Hải Phòng đến thuê trọ, lưu trú trên địa bàn TP Tuy Hòa, với lãi suất 282,5% – 386%/năm.

>>>> Clip Công an TP Tuy Hòa phá đường dây cho vay nặng lãi

Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 trên địa bàn TP Tuy Hòa, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Lê Đức Giao (SN 1986 trú 19/59/280 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Hoàng Văn Thắng (SN 1996 trú thôn Thắng Lợi, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Đối tượng Lê Đức Giao tại cơ quan công an

Trước đó, Công an TP Tuy Hòa đã phát hiện nhóm đối tượng từ TP Hải Phòng đến thuê trọ, lưu trú trên địa bàn TP Tuy Hòa hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động dán, phát tờ rơi quảng cáo “cho vay trả góp ngày” lãi suất thấp.

Bước đầu, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa vay số tiền hơn 2,675 tỷ đồng với lãi suất từ 282,5% – 386%/năm. Số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Thắng tại cơ quan công an

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng đã thu giữ khoảng 200 bộ hồ sơ gồm CCCD, CMND của những người vay tiền; 14 điện thoại di động các loại; 3 xe mô tô; 1 bao tải chứa nhiều tờ rơi quảng cáo “cho vay tiêu dùng”, cùng số tiền: 5 triệu đồng.

Công an TP Tuy Hòa thu giữ tang vật của vụ án

Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật. Công an TP Tuy Hòa thông báo nếu ai là người vay tiền của các đối tượng trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa (SĐT: 02573.823030) để được hướng dẫn, giải quyết.

PHƯƠNG ĐÔNG