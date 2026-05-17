Sôi nổi Hội thi “Học tập Bác - Làm theo Bác” ở phường An Đông

Sáng 17-5, tại Hội trường Trung tâm Chính trị phường An Đông, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông phối hợp với các cơ quan, phòng ban, đơn vị, tổ chức Hội thi Học tập Bác - Làm theo Bác với chủ đề Tự hào - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo năm 2026.

Tiết mục biểu diễn "Bác Hồ một tình yêu bao la" của Công đoàn cơ sở Trường Mầm Non 9. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi Học tập Bác - Làm theo Bác năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giao lưu sâu rộng trong nhân dân về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cô - trò Trường Mầm non Sơn Ca biểu diễn liên khúc "Theo dấu chân Người - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai". Ảnh: THÚY BÌNH

Với chủ đề Tự hào - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo, hội thi mong muốn nâng cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực – tự cường; phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng; khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục lan tỏa những việc làm tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn phường An Đông.

Hội thi có sự tham gia của 28 Khu phố và 13 Công đoàn cơ sở các trường học, bệnh viện, công ty. Các đội đã lần lượt thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trình bày các ca khúc về Bác, ca ngợi Đảng, truyền thống cách mạng, về tình yêu quê hương, đất nước; thực hiện Album ảnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thuyết trình về tác phẩm.

Lãnh đạo phường An Đông và các đại biểu trao giải thưởng cho các đơn vị Công đoàn cơ sở đoạt giải tại hội thi. Ảnh: THÚY BÌNH

Các Khu phố có tiết mục biểu diễn văn nghệ hay nhận các giải thưởng của hội thi. Ảnh: THÚY BÌNH

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất Bảng A cho Liên quân Khu phố 22, 23, 24 và giải Nhất Bảng B cho Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Ban tổ chức cũng trao giải Nhất Bảng A (Giải phong trào) cho Khu phố 28, Bảng B cho Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt.

THÚY BÌNH