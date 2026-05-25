Phường An Hội Đông đẩy mạnh ứng dụng AI trong giải quyết thủ tục hành chính

Là địa bàn có quy mô dân số đông với hơn 123.000 nhân khẩu, phường An Hội Đông (TPHCM) đã đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải quyết thủ tục hành chính, nhờ vậy đã có 99,97% hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Chiều 25-5, Đảng ủy phường An Hội Đông tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Gần 1 năm qua, các đơn vị chức năng của phường đã tiếp nhận thực hiện 387 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tiếp nhận gần 30.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 95%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,97%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Để có được kết quả đáng khích lệ nêu trên chính là phường đã mạnh dạn thí điểm ứng dụng AI tự động hóa quy trình (RPA) trong giải quyết chứng thực chữ ký và bản sao, giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc; phát huy hệ thống camera AI trong bảo đảm an ninh trật tự.

Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của phường, thời gian qua đã tiếp nhận và triển khai 13 dự án đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2026 - 2030), chủ yếu là các công trình về dân sinh như: nâng cấp mở rộng hẻm, cải tạo hệ thống thoát nước, xây dựng trường học...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ ra những hạn chế, khó khăn phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Hoàng Thị Kim Thu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Đông tiếp thu ý kiến và kết luận hội nghị

Từ thực tiễn ở cơ sở, phường An Hội Đông kiến nghị Thành phố xem xét, bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số và đặc thù đô thị hóa; đề xuất Thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý, chuyển đổi công năng khai thác tài sản công dôi dư sau sáp nhập; chỉ đạo các sở ngành triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm để tạo điều kiện cho cấp phường giải quyết hồ sơ thông suốt, minh bạch.

MẠNH THẮNG