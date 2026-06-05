Phường An Đông tuyên dương 93 gương điển hình học tập và làm theo Bác

Sáng 5-6, Đảng ủy phường An Đông (TPHCM) tổ chức lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Phường An Đông tuyên dương 93 tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Tăng Hữu Phong cùng các đại biểu dự buổi họp mặt

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Đông đã ôn lại lịch sử cách đây 115 năm, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước.

Lãnh đạo phường An Đông trao khen thưởng cho các gương điển hình học tập và làm theo Bác

Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Đông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn việc học tập và làm theo Bác với xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo phường trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại lễ tuyên dương

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua Đảng ủy phường An Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều việc làm cụ thể trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đó là tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; thường xuyên chăm lo an sinh xã hội...

Lãnh đạo phường An Đông dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 5 Châu Văn Liêm

Dịp này, phường An Đông tuyên dương 93 tập thể, cá nhân tiêu biểu; trong đó, có 1 tập thể và 1 cá nhân được tuyên dương cấp thành phố; 15 tập thể và 76 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường cũng trao giải Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, chủ đề “Phường An Đông - Hành động theo gương Bác”, giải nhất thuộc về Đảng bộ Công an phường An Đông; đồng thời, trao giải Hội thi báo cáo viên giỏi phường An Đông năm 2026.

THU HOÀI