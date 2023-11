Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Thi bắt buộc Toán, Văn và 2 môn tự chọn

Đây là thông tin được các nhà trường, học sinh và phụ huynh mong đợi trong suốt thời gian qua, bởi năm 2025 là năm đầu tiên học sinh học chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới 2018 sẽ tốt nghiệp THPT.

Theo đó, phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 là thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, công nghệ). Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi bám sát nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT nêu rõ, mục đích tổ chức thi là để đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở GDPT và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Đối tượng dự thi là người học đã hoàn thành chương trình THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong năm tổ chức thi hoặc đã hoàn thành chương trình THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng dự thi để được công nhận tốt nghiệp THPT. Người học đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả làm cơ sở xét tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

So với chương trình GDPT trước đó, Chương trình GDPT 2018 có nhiều khác biệt từ mục tiêu, quan điểm, phương pháp, cơ cấu hệ thống cũng như các môn học, đặc biệt là ở bậc THPT… Cụ thể, trong chương trình GDPT 2018, giáo dục cơ bản kết thúc ở bậc THCS, bậc THPT là giai đoạn giáo dục hướng nghiệp. Do đó, học sinh bậc THPT không bắt buộc phải học tất cả các môn như chương trình cũ mà chỉ phải học bắt buộc 4 môn, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Ngoài 4 môn bắt buộc, học sinh được lựa chọn học thêm một số môn học trong các môn còn lại. Do đó, việc thi tốt nghiệp THPT đối với học sinh học theo chương trình mới cũng sẽ có sự thay đổi phù hợp.

Thời gian qua, Bộ GD-ĐT xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, lấy ý kiến rộng rãi trong toàn ngành và xã hội. Theo đó, bộ đã lấy ý kiến về 3 phương án và ở cả 3 phương án, học sinh đều thi 2 môn trong số các môn lựa chọn, nhưng khác nhau ở số môn thi trong nhóm các môn học bắt buộc.