Thí sinh bất an khi sử dụng tổ hợp có môn Toán, Tiếng Anh để xét tuyển đại học

Ngày 29-6, hai ngày sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 kết thúc, trên các trang mạng xã hội, nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn không ngừng quan tâm, bàn tán và bày tỏ bất an về việc kết quả thi có thể ảnh hưởng đến việc xét tuyển sinh đại học sắp tới.

Dù phải chờ kết quả kỳ thi (được Bộ GD-ĐT công bố vào 8 giờ ngày 16-7) nhưng nhiều ý kiến phản ánh đề thi môn Toán, Tiếng Anh quá khó, khiến nhiều thí sinh không làm được, chưa phù hợp với đại đa số thí sinh trên toàn quốc. Với đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều giáo viên cho rằng phải là học sinh giỏi mới có thể đạt mức 8 điểm, phổ điểm môn Toán ở khoảng 5-6,5 bởi đề có độ khó và phân loại cao hơn so với những năm trước.

Còn đề thi môn Tiếng Anh được cho là quá dài, khó so với trình độ học sinh, phổ điểm ở khoảng 5-5,5. Nhiều thí sinh lên mạng xã hội than “đề Tiếng Anh khó ngang IELTS Reading”, “đề dài, học thuật”. Đặc biệt, những thí sinh sử dụng tổ hợp D01 để xét tuyển bất an lớn nhất, vì tổ hợp này có 2 môn Toán, Tiếng Anh được cho là đề khó nhất trong số các môn thi năm nay. Trên các diễn đàn mạng xã hội, các bài đăng về chủ đề này thu hút hàng ngàn lượt tương tác.

Những thí sinh không có chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT (vốn được các trường dùng quy đổi hoặc cộng điểm ưu tiên khi xét với điểm thi tốt nghiệp) càng thể hiện sự bất an nhiều hơn.

Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng dự đoán, năm 2025 phổ điểm bình quân của thí sinh sẽ thấp hơn so với các năm trước. Do đó, điểm chuẩn trúng tuyển của các trường đại học nhóm trên có thể sẽ giảm 3-5 điểm. Nhiều trường sẽ có điểm chuẩn thấp. Các trường nhóm giữa dự kiến điểm chuẩn dao động giảm 3-4 điểm.

LÂM NGUYÊN