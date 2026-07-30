"Trạm công dân số", đưa dịch vụ công đến gần với người dân

Ngày 30-7, phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt “Trạm công dân số” nhằm giúp người dân tiếp cận gần hơn với dịch vụ công và các tiện ích số.

Lễ ra mắt “Trạm công dân số” phường Bình Phú. TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú cho biết, “Trạm công dân số” do Công an TPHCM lắp đặt tại Công viên Bình Phú là điểm cung cấp dịch vụ số cho người dân ngay tại địa bàn dân cư. Việc đưa vào hoạt động của trạm có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú phát biểu tại buổi ra mắt "Trạm Công dân số". Ảnh: THANH HIỀN

Đến với "Trạm Công dân số", người dân được hỗ trợ sử dụng 6 nhóm tiện ích như: giải quyết các thủ tục, dịch vụ công trực tuyến; gửi kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự, trình báo và tố giác tội phạm; đo các chỉ số cơ bản, đăng ký khám chữa bệnh từ xa và mua thuốc trực tuyến; tra cứu và đóng nộp phạt vi phạm giao thông, thanh toán hóa đơn; đăng ký mở tài khoản, thẻ tín dụng, mua bảo hiểm y tế và dịch vụ viễn thông; khám phá điểm đến bằng bản đồ 3D, tra cứu tuyến xe buýt thông minh.

Người dân tra cứu thông tin tại "Trạm Công dân số" phường Bình Phú trong ngày ra mắt. Ảnh: THANH HIỀN

"Trạm Công dân số sẽ là cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân; góp phần xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, bà Nguyễn Thị Hằng-Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú chia sẻ.

THANH HIỀN