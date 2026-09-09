Trạm Công dân số: Một điểm, trăm tiện ích phục vụ người dân

Từ những thao tác tra cứu thủ tục hành chính, phản ánh an ninh trật tự đến kiểm tra sức khỏe, thanh toán hóa đơn..., các Trạm Công dân số ở TPHCM đưa hàng loạt tiện ích thiết yếu đến với người dân.