Phượt thủ bị nạn ở Sủng Cỏ xúc động, cảm ơn những chiến sỹ cứu hộ

Gặp lại các ân nhân, anh Bùi Lê Xuân Huy (1996, trú TPHCM) đã xúc động ôm chầm từng người và nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Nếu không có sự ứng cứu kịp thời và tinh thần trách nhiệm của tổ công tác thì mọi chuyện xấu nhất có thể xảy đến với Huy khi đã 5 ngày đêm anh nằm dưới hốc đá, bản thân bị thương nặng, sức khỏe dần yếu đi.

Huy cho biết thêm, anh trai anh hiện đang công tác trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nên càng thấm thía nỗi gian khổ của người lính làm công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Vì vậy, anh mãi ghi nhớ ân tình của những người đã cứu giúp mình trong thời điểm đó.

Trước đó, ngày 30-1, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tiền thưởng 5 triệu đồng tặng Công an quận Liên Chiểu; 3 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP Đà Nẵng và 2 triệu đồng cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng vì đã có thành tích đột xuất trong phối hợp tổ chức cứu nạn cứu hộ thành công người bị nạn tại khu vực bãi Sủng Cỏ trong đêm 28, rạng sáng ngày 29-1.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao lòng quả cảm, không ngại khó, ngại khổ của lực lượng cứu hộ, khắc phục tình hình thời tiết phức tạp, địa hình đồi núi hiểm trở, đêm tối.. để kịp thời tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, qua đó đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nạn nhân. Đại tá Dũng cũng đề nghị các lực lượng liên quan tổ chức rút kinh nghiệm để phục vụ cho công tác cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu.