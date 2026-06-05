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Podcast bản tin chiều 5-6: Chênh lệch mua/bán đến 4 triệu đồng/lượng, đẩy rủi ro về phía người mua vàng

SGGPO

Podcast bản tin chiều 5-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khẳng định giá trị thời đại hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thủ tướng Lê Minh Hưng: Người lao động chưa có điều kiện mua nhà sẽ được hỗ trợ thuê dài hạn; Giá vàng nhẫn 9999 giảm đến 3,6 triệu đồng/lượng so với sáng nay; Động thổ dự án nhà máy điện rác gần 1.920 tỷ đồng ở Vĩnh Long; Những nẻo đường không rác tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026...

THANH CHIÊU (tổng hợp)

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