Podcast bản tin tối 21-2: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ hiệu trưởng kỷ luật giáo viên sai quy định; Vụ xô xát, đưa người bán gạo dạo về trụ sở công an ở Bến Tre: Công an tỉnh vào cuộc xác minh

Podcast bản tin tối 21-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Việt Nam ra tuyên bố về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải trong Vịnh Bắc bộ; TPHCM: Điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ tháng 3; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ hiệu trưởng kỷ luật giáo viên sai quy định; Vụ xô xát, đưa người bán gạo dạo về trụ sở công an ở Bến Tre: Công an tỉnh vào cuộc xác minh; Công an Hà Nội thông tin vụ clip giang hồ mạng Phú Lê đánh bạc.