Podcast bản tin tối 24-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Huy động trực thăng mang hàng cứu trợ người dân vùng lũ Nghệ An; Phải bằng mọi cách tiếp cận những nơi bị chia cắt do bão lũ, thiên tai; Nước lũ mênh mông ở Nghệ An nhìn từ trực thăng; “Lặn ngụp” trong bùn đất sau lũ; TPHCM kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025; Các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó lường;Chiều 24-7, giá xăng giảm nhẹ, dầu diesel tăng...

THANH CHIÊU