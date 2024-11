Podcast bản tin tối 5-11: Đề xuất giữ nguyên tuổi hưu của sĩ quan cấp tướng là 60 tuổi

Bản tin tối 5-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đề xuất giữ nguyên tuổi hưu của sĩ quan cấp tướng là 60 tuổi; TPHCM đề xuất giữ lại ít nhất 21% ngân sách sau năm 2025; 20 trẻ mầm non ở Lai Châu nghi ngộ độc do nuốt phải thuốc diệt chuột; Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 700.000 lít dầu DO; Xuất hiện quảng cáo đánh bạc trá hình trên bảng hiệu, sự kiện từ thiện; Ca sĩ "nổ" là cháu lãnh đạo, lừa "chạy án" 9 tỷ đồng.