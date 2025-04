Podcast bản tin trưa 12-4: Khám nghiệm tử thi người phụ nữ không đồ trong quán cà phê; Bắt tạm giam tài xế, nhân viên nhà xe đánh người

Podcast bản tin trưa 12-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Điều tra, làm rõ vụ chủ cơ sở mầm non đánh trẻ do không ngủ trưa; Công an tỉnh Quảng Nam xác minh vụ chủ cơ sở mầm non bạo hành trẻ; Khám nghiệm tử thi người phụ nữ không đồ trong quán cà phê; Gia Lai: Bắt tạm giam tài xế, nhân viên nhà xe Anh Phát đánh người; Thời tiết ngày 12/4: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trời chuyển lạnh; Nam bộ và Tây Nguyên ngày càng nắng nóng.