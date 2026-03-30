Podcast tin chiều 30-3: Đà Nẵng ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị

Podcast bản tin chiều 30-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thường trực HĐND TPHCM khóa XI: Tận tâm, tận lực, xứng đáng với niềm tin cử tri; Thời tiết Bắc bộ diễn biến phức tạp trong những ngày tới; Đà Nẵng chấn chỉnh trật tự đô thị, giữ vỉa hè thông thoáng; Hơn 4.000 ngôi nhà tại Lào Cai hư hại do dông lốc; Lâm Đồng: Cẩu cây cảnh vướng điện trung thế, tài xế tử vong; Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Đắk Lắk: Thêm nhiều bệnh nhân nhập viện.