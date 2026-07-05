Podcast tin trưa 5-7: Nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất do hoàn lưu bão số 1

Podcast bản tin trưa 5-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 1 suy yếu sau khi vào đất liền, Đông Bắc bộ tiếp tục mưa to; Toàn bộ 11 thuyền viên gặp nạn do bão số 1 được đưa vào bờ an toàn; Quảng Ninh: Bão số 1 làm 30 nhà tốc mái, 600ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; "Hồn quê trong phố" sáng đèn tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM; Ấn tượng Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”; Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng.