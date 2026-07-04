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TPHCM đưa vào khai thác tuyến xe buýt điện liên tỉnh kết nối Đồng Tháp

SGGPO

Từ hôm nay 4-7, người dân đi lại giữa TPHCM và Đồng Tháp có thêm lựa chọn mới khi tuyến xe buýt liên tỉnh 63-1 chính thức được đưa vào khai thác bằng 100% xe điện.

ĐÌNH DƯ

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