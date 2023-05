“Quả đấm thép” trên mặt trận chính trị, tư tưởng

Tại TPHCM, trong chặng đường đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB), Công an TPHCM đã luôn nỗ lực và lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

1. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng Phòng ANCTNB Công an TPHCM, ở mỗi giai đoạn phát triển của thành phố, bên cạnh những thời cơ luôn có những thế lực thù địch tìm mọi cách phá hoại sự đoàn kết, thống nhất, làm ảnh hưởng đến lý tưởng, uy tín, vị thế chính trị của Đảng bộ TPHCM. Trước tình hình đó, Phòng ANCTNB luôn nỗ lực nhận diện, đấu tranh, đập tan các âm mưu thù địch, giúp giữ vững uy tín, vị thế chính trị của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những năm gần đây, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngày càng đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình khẳng định, Phòng ANCTNB luôn nỗ lực, đổi mới các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Đơn vị đã phối hợp đấu tranh, xử lý các đối tượng bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không gian mạng; phối hợp đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; đấu tranh ngăn chặn sự thành lập, công khai hóa tổ chức “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” tại TPHCM, đưa 3 đối tượng cầm đầu ra xét xử. Đơn vị cũng đấu tranh, xử lý các đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đối tượng tham gia các hội nhóm “xã hội dân sự”, lợi dụng báo chí, truyền thông, mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong các sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố, Phòng ANCTNB luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Phòng ANCTNB cũng luôn xung kích ở các mặt trận nguy khó. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 tại thành phố, cán bộ, chiến sĩ ANCTNB đã phối hợp nhanh chóng, hiệu quả với các đơn vị chức năng xác minh, truy vết các trường hợp F1, F2 phục vụ phòng chống dịch; phát hiện, xác minh, phối hợp xử lý các vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, Phòng ANCTNB tham gia đấu tranh xử lý có hiệu quả các

hoạt động đăng tải thông tin xấu, sai sự thật về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

2. Qua các giai đoạn phát triển, Phòng ANCTNB luôn bám sát và hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng. Đó là phối hợp rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phòng ANCTNB cũng chủ động tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh - kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, in ấn, phát hành. Qua đó, đã thu hồi hàng ngàn tấn sách giả, hàng chục ngàn loại băng, đĩa lậu; triệt phá nhiều đường dây buôn lậu thuốc tân dược cũng như dụng cụ, vật tư, dịch vụ y tế kém chất lượng.

“Chúng tôi cũng thực hiện tốt vai trò Tổ giúp việc Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước TPHCM; hướng dẫn Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai các chỉ đạo, giải pháp về đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình chia sẻ.

Phòng ANCTNB xác định nhiệm vụ công tác bảo vệ ANCTNB ngày càng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Phòng ANCTNB sẽ tiếp tục đổi mới về nhận thức và biện pháp công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục nỗ lực hết mình, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự trên địa bàn thành phố.