Quân đoàn 34: Tăng cường tuyên truyền, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử

Trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Quân đoàn 34 tổ chức 25 điểm bầu cử trong toàn đơn vị, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Chiều 6-3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Quang cảnh buổi họp mặt báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Dự buổi họp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34; Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn; đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương trên địa bàn đóng quân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn

Tại buổi gặp mặt, đại diện Quân đoàn 34 cho biết, năm 2025 là năm đầu tiên sau khi Quân đoàn được thành lập và triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng cùng lúc, như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, công tác dân vận và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Đại diện các cơ quan báo chí trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền

Mặc dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, song với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, Quân đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước ổn định tổ chức, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu mong muốn Quân đoàn 34 tiếp tục phát huy công tác phối hợp tuyên truyền

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 34 còn tích cực tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Nhiều hoạt động thiết thực đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong phát biểu tại buổi họp mặt

Trong năm qua, các cơ quan báo chí của Trung ương, Quân đội và địa phương rất quan tâm tuyên truyền đậm nét về hoạt động của Quân đoàn.

Báo chí đã tích cực tuyên truyền về thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 34 lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030; công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, đơn vị đã tích cực tham gia triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, hỗ trợ xây dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Đắk Lắk và Gia Lai. Kết quả công tác phối hợp được cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long thông tin thêm về công tác tuyên truyền bầu cử

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về hoạt động của Quân đoàn thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong năm 2026, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, kịp thời lan tỏa những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn, cũng như các hoạt động phối hợp với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long cũng cho biết, Quân đoàn 34 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trong toàn đơn vị thông qua nhiều hình thức sinh động, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về cuộc bầu cử, về quyền và nghĩa vụ công dân của từng chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long trao khen thưởng đến các tập thể, cá nhân

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã trao khen thưởng cho 8 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Quân đoàn trong thời gian qua.

Quân đoàn 34 được thành lập trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại lực lượng từ Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4. Sau khi kiện toàn tổ chức, Quân đoàn nhanh chóng ổn định biên chế, triển khai đồng bộ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

