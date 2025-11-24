Quân khu 7 phun khử khuẩn vùng lũ D’ran (Lâm Đồng)

Chiều 24-11, Quân khu 7 điều động 20 cán bộ, chiến sĩ quân y, phòng hóa cùng xe chuyên dụng, dung dịch, thiết bị bắt đầu khử khuẩn tại các khu dân cư, trường học, công sở, trạm y tế, cơ sở tôn giáo tại các xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng).

Tại đây, các đơn vị đi từng ngõ, hẻm, khuôn viên trường học để phun xịt khử khuẩn. Ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: “Nhờ có các cán bộ, chiến sĩ về hỗ trợ, địa phương đã nhanh chóng khắc phục được các vấn đề về giao thông, hạ tầng, môi trường, giúp đời sống người dân dần ổn định sau mưa lũ”.

Cán bộ, chiến sĩ phun khử khuẩn tại các cơ sở giáo dục, tôn giáo, khu dân cư để đảm bảo môi trường

Video: Người dân khẩn cấp di dời tại khu vực sạt lở mới cạnh quốc lộ 27, đoạn qua xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng, chiều 24-11. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Chiều cùng ngày, UBND xã D’ran cho biết đã di dời khẩn cấp tổng cộng 61 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu sau khi liên tiếp xuất hiện 3 điểm sạt lở tại các thôn Đường Mới, Lạc Thiện 2, Phú Thuận 3.

Trước đó, Báo SGGP thông tin, sau khi phát hiện dấu hiệu sụt lún chiều 23-11, lực lượng chức năng đã di dời 29 hộ dân ở các thôn. Ngày 24-11, các vị trí tiếp tục sụt lún mở rộng, uy hiếp nhiều hộ dân khác.

Người dân sinh sống cạnh quốc lộ 27 thuộc xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng di dời tài sản sau khi xuất hiện điểm sạt lở ngay sau khu dân cư, chiều 24-11

Chiều 24-11, nhiều người dân sinh sống gần cầu Lạc Thiện (Km199+502 quốc lộ 27) phát hiện phía sau khu dân cư xuất hiện tình trạng sạt lở. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã có mặt cùng người dân khẩn cấp di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Xã D’ran là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Lâm Đồng trong đợt mưa lũ vừa qua, ước tính khoảng 441 tỷ đồng. Trong đó, có 756 căn nhà bị ảnh hưởng, 15 căn nhà sập hoàn toàn, nhiều nhà xưởng, cơ sở kinh doanh bị ngập trong nước. Ngoài ra, có khoảng 1.320ha hoa màu bị ngập, nhiều trường học, đường giao thông bị hư hại sau đợt mưa lũ.

ĐOÀN KIÊN