Quân khu 7 phun khử khuẩn vùng lũ D’ran (Lâm Đồng)

Tại đây, các đơn vị đi từng ngõ, hẻm, khuôn viên trường học để phun xịt khử khuẩn. Ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: “Nhờ có các cán bộ, chiến sĩ về hỗ trợ, địa phương đã nhanh chóng khắc phục được các vấn đề về giao thông, hạ tầng, môi trường, giúp đời sống người dân dần ổn định sau mưa lũ”.
Chiều cùng ngày, UBND xã D’ran cho biết đã di dời khẩn cấp tổng cộng 61 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu sau khi liên tiếp xuất hiện 3 điểm sạt lở tại các thôn Đường Mới, Lạc Thiện 2, Phú Thuận 3.
Trước đó, Báo SGGP thông tin, sau khi phát hiện dấu hiệu sụt lún chiều 23-11, lực lượng chức năng đã di dời 29 hộ dân ở các thôn. Ngày 24-11, các vị trí tiếp tục sụt lún mở rộng, uy hiếp nhiều hộ dân khác.
Chiều 24-11, nhiều người dân sinh sống gần cầu Lạc Thiện (Km199+502 quốc lộ 27) phát hiện phía sau khu dân cư xuất hiện tình trạng sạt lở. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã có mặt cùng người dân khẩn cấp di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Xã D’ran là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Lâm Đồng trong đợt mưa lũ vừa qua, ước tính khoảng 441 tỷ đồng. Trong đó, có 756 căn nhà bị ảnh hưởng, 15 căn nhà sập hoàn toàn, nhiều nhà xưởng, cơ sở kinh doanh bị ngập trong nước. Ngoài ra, có khoảng 1.320ha hoa màu bị ngập, nhiều trường học, đường giao thông bị hư hại sau đợt mưa lũ.