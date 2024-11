Quảng Ngãi: 3.017 viên nén màu trắng trôi vào bờ biển không phải ma túy

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận 3.017 viên nén màu trắng trôi vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi không phải ma túy.

Ngày 29-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, qua công tác giám định tư pháp kỹ thuật hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận “tổng cộng 3.017 viên nén màu trắng do Đồn biên phòng Bình Hải và Đồn biên phòng Bình Thạnh gửi giám định không tìm thấy chất ma túy thường gặp”.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 23-11 trong lúc đi dọc theo bờ biển địa phương nhặt ve chai, ông Nguyễn Tấn Hùng (52 tuổi, trú thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện 1 túi nilon bên trong có chứa 1.500 viên nén hình tròn, màu trắng trôi dạt vào bờ biển, nên báo cho cơ quan chức năng.

Những viên nén hình tròn, màu trắng trôi dạt vào bờ biển

Đồn Biên phòng Bình Thạnh dùng phương pháp test nhanh chất tinh thể màu trắng này cho kết quả dương tính với ma túy loại Methylenedioxy - Methamphetamine (MDMA – thuốc lắc) và Marijuana (THC – cần sa).

Tiếp đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23-11, Đồn biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn nhận tin báo của ông Phạm Ân (trú thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) về việc phát hiện một túi ni lông bên trong có chứa 1.517 viên nén hình tròn, màu trắng nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển. Thời điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh viên nén cho kết quả dương tính với chất ma túy loại MDMA.

Những viên nén màu trắng do người dân phát hiện trôi dạt bờ biển Quảng Ngãi được Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận không phải ma túy

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi giám định tư pháp kỹ thuật hình sự và kết luận không tìm thấy chất ma túy thường gặp trong 3.017 viên nén Bộ đội Biên phòng gửi giám định.

Mặc dù kết luận chính thức 3.017 viên nén trên không phải ma túy, nhưng Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn kêu gọi người dân nếu phát hiện các vật thể lạ trôi vào bờ biển, nghi ngờ có chứa chất ma túy phải giao nộp, báo cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

