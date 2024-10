Quảng Ngãi: Giá cau tăng cao kéo theo nhiều vụ trộm cau

Giá cau tươi ở Quảng Ngãi tăng cao đến 80.000-85.000 đồng/kg đã kéo theo nhiều vụ trộm cau gây bất ổn an ninh trật tự trên địa bàn.

Khoảng 15 giờ ngày 13-10, Công an xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) nhận được tin báo của người dân thôn Làng Bung (xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà) về việc có đối tượng lạ mặt lẻn vào vườn của gia đình để hái trộm cau.

Công an xã Sơn Ba tổ chức lực lượng đến kiểm tra thì đối tượng đã nhanh chân chạy trốn lên núi. Với quyết tâm trấn áp các đối tượng trộm cắp cau, lực lượng công an xã đã dùng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy xét và xác định được đối tượng là Đ.V.S. (sinh năm 1993, ở TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng). Qua làm việc, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Tang vật thu giữ được là 2 buồng cau và 1 xe máy.

Đối tượng trộm cau bị công an xã Sơn Ba bắt giữ cùng tang vật là xe máy và buồng cau

Trước đó, khoảng 12 giờ, ngày 13-9, cũng từ tin báo của người dân, Công an xã Sơn Ba đã huy động lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường, mật phục bắt quả tang 3 đối tượng gồm Đ.N.H. và Đ.H.A.T. (sinh năm 2008) và Đ.Q.P. (sinh năm 2009, cùng thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà) đang thực hiện hành vi trộm cắp cau của ông Đ.V.H. (thôn Làng Bung, xã Sơn Ba). Tang vật thu giữ được là 12kg trái cau và 1 xe máy.

Công an xã Sơn Ba cũng bắt quả tang các đối tượng trộm cau

Ngoài ra, vào ngày 7-9, Công an xã Sơn Ba cũng đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm P.V.P., P.Q.H., P.V.M. và P.M.T. (cùng thôn Đồng Dinh, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ) trộm cắp 39kg cau của ông Đ.V.N. (thôn Làng Già, xã Sơn Ba). Công an xã đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Sơn Ba ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do giá cau tươi tăng cao nên nảy sinh ý định trộm cau đem bán. Theo các đối tượng, cau thường được trồng ở trong vườn, tách biệt với nhà dân nên khi trộm khó bị phát hiện. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giá cau tại Quảng Ngãi tăng cao, lên mức 85.000 đồng/kg

Người dân vùng cao Quảng Ngãi dùng chông lồ ô buộc trên thân cây cau để chống trộm

Thiếu tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Công an xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà cho biết, năm nay quả cau tươi được giá, chính vì vậy, nhiều đối tượng đã vào vườn hái trộm quả cau đem bán.

“Với quyết tâm loại bỏ tình trạng trộm cắp cau trong mùa cau lên giá, chúng tôi sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và pháp luật trong việc bắt và xử lý các đối tượng này”, Thiếu tá Nguyễn Quốc Vương cho biết.

Trong một diễn biến khác, chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không nên phá vỡ cơ cấu cây trồng để chạy theo cây cau vì thị trường xuất khẩu cau hiện nay chủ yếu là Trung Quốc, rất khó dự đoán.

NGUYỄN TRANG