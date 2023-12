Tối ngày 20-12, bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước làm 2 em học sinh tử vong.

Vào 16 giờ ngày 20-12, sau giờ học thể dục, nhóm 6 học sinh trường THCS Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) rủ nhau ra khu vực sông Cửa Đại (thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) chơi nhưng không may, 1 em bị đuối nước, thấy bạn gặp nạn, 1 em trong nhóm đã chạy ra cứu, sau đó, cả 2 bị chìm dưới sông.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 em học sinh đuối nước trên sông Cửa Đại

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân đã khẩn trương tìm kiếm, vớt được 2 em nhưng đã tử vong. 2 học sinh gặp nạn đang học lớp 7, trường THCS Nghĩa An.

NGUYỄN TRANG