Quảng Ngãi: Thần tốc xây dựng nhà cho người dân đón tết

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà cho người dân vùng lũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi ngày đêm giúp dân xây dựng mái ấm mới.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa", cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã hành quân vượt hàng trăm cây số về phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk để giúp người dân dựng xây ngôi nhà mới đón tết.

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ “Chiến dịch Quang Trung” tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk

Nhằm hoàn thành tốt “Chiến dịch Quang Trung”, Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thi công khẩn trương nhưng phải chắc chắn, chất lượng; coi kết quả giúp dân dựng lại nhà ở là thước đo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Xây dựng nhà mới cho dân sau thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk

Để bảo đảm hoàn thành nhà ở cho các hộ dân trước ngày 31-1-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với địa phương điều tiết vật tư, huy động phương tiện phù hợp với điều kiện địa hình.

Xây dựng nhà cho dân đón tết

Với phương châm “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “vượt nắng, thắng mưa”, các chiến sĩ đang hoàn thành nhiệm vụ trước 31-1-2026

Bên cạnh kinh phí Nhà nước hỗ trợ 170 triệu đồng/căn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi còn vận động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thêm 100 triệu đồng và 22.000 viên gạch, góp phần giúp các hộ dân xây dựng nhà kiên cố, bền vững.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh tổ chức giúp nhân dân xây dựng nhà ở cho 17 hộ gia đình tại các xã Sơn Hà, Tây Trà Bồng, Tây Trà.

Riêng xã Tây Trà, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh phối hợp với chính quyền địa phương xã Tây Trà huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tham gia hỗ trợ, giúp người dân xây dựng 6 căn nhà ở bị ảnh hưởng do mưa lũ tháng 10, 11-2025 vừa qua.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh và các lực lượng trên xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, xây dựng nhà cho dân trong "Chiến dịch Quang Trung"



Các cán bộ, chiến sĩ đang xây dựng 6 căn nhà tại xã Tây Trà

Ông Hồ Văn Đường (đội 4, thôn Trà Niu, xã Tây Trà) cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến căn nhà của gia đình ông bị sập hoàn toàn. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ bộ đội đã trực tiếp về địa phương giúp gia đình ông dựng lại căn nhà mới với diện tích 32m².

Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xây dựng nhà cho dân tại xã Tây Trà

Các lực lượng cùng tham gia đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho dân tại xã Tây Trà

Dự kiến đến 15-1, việc xây dựng nhà mới cho dân sẽ hoàn thành

