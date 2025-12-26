Bộ Công an thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” vượt tiến độ 200%

Sáng 26-12, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Công an tổ chức Nghiệp vụ thông tin chính trị tuyên truyền phòng, chống thiên tai và giao ban “Chiến dịch Quang Trung”, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: V.N

Theo báo cáo, trong “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng Công an nhân dân được giao chủ trì xây dựng mới 429 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai: Hà Tĩnh 10 căn, Huế 2 căn, Đà Nẵng 62 căn, Quảng Ngãi 17 căn, Gia Lai 87 căn, Đắk Lắk 200 căn, Khánh Hòa 24 căn và Lâm Đồng 27 căn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: HIẾU GIANG

Các tỉnh, thành phố đã chủ động khởi công, kiểm soát chặt tiến độ, bảo đảm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Tính đến 10 giờ ngày 25-12, đã có 19 căn nhà hoàn thành, vượt tiến độ 200% (Hà Tĩnh 1 căn, Đà Nẵng 1 căn, Gia Lai 3 căn, Khánh Hòa 8 căn và Lâm Đồng 6 căn).

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết lực lượng công an 9 tỉnh, thành khu vực miền Trung đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự.

Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Đông Khánh Sơn. Ảnh: VĂN NHẤT

Đến nay, Bộ Công an đã tiếp nhận gần 90 tỷ đồng ủng hộ để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Thời gian tới, lực lượng công an quyết tâm, thần tốc trong xây dựng lại nhà ở bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai; mục tiêu hoàn thành toàn bộ các công trình trước ngày 15-1-2026, sớm hơn 15 ngày so với yêu cầu của Chính phủ giao.

Công an các địa phương tiếp tục quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội, các giải pháp phục hồi và ổn định sinh kế cho người dân để bảo đảm an ninh nông thôn; không để sót, để lọt trường hợp, địa bàn cần hỗ trợ; chú ý trẻ mồ côi, người mất việc, mất thu nhập do thiên tai...

HIẾU GIANG