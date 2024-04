Quảng Ninh: Lật thuyền do dông lốc trên sông Chanh, tìm được 2 trong số 4 nạn nhân mất tích

Chiều 25-4, liên quan tới vụ lật thuyền nan do dông lốc trên sông Chanh (đoạn qua phường Hà An và phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) làm 4 người mất tích, UBND thị xã Quảng Yên cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được 2 thi thể.

Ngay sau khi được tìm thấy, cả 2 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên để người thân nhận diện và lo hậu sự. Đồng thời, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.

Cùng với đó, lãnh đạo thị Quảng Yên cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn theo sát, động viên, chăm lo và hỗ trợ chu đáo cho gia đình người bị nạn. Trước mắt, UBND TX Quảng Yên đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người thân mất tích 20 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xác định được vị trí và trục vớt chiếc thuyền nan bị lật trên sông Chanh

Trước đó vào sáng cùng ngày, thuyền nan dài 6 mét của chị Nguyễn Thị Tuyên (ở khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên) chở 5 phụ nữ đi khai thác thủy sản. Trong quá trình di chuyển từ bến đò Phong Hải sang bến đò Hà An qua sông Chanh thì gặp cơn dông lốc làm lật thuyền, khiến 6 những người trên thuyền rơi xuống sông.

Vào thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Tuyên và Nguyễn Thị Nhịp (ở thôn Nam 2, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) bơi vào bờ và được cứu hộ an toàn. Còn lại 4 người mất tích, gồm các chị: N.T.H (sinh năm 1982), N.T.M (sinh năm 1983), N.T.NH (sinh năm 1979) cùng ở thôn Đình 1, xã Liên Vị, Quảng Yên và chị D.T.C (sinh năm 1966, ở thôn Cẩm Liên, xã Cẩm La, Quảng Yên).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Công an thị xã, UBND phường Hà An và các lực lượng chức năng của thị xã phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà An, Thủy đoàn 1- Cục Cảnh sát giao thông huy động trên 250 người và 12 tàu, xuống tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân mất tích

Tuy nhiên, do nước sông Chanh thủy triều lên đã gây không ít khó khăn cho công tác khoanh vùng tìm kiếm các nạn nhân mất tích nên tới chiều cùng ngày mới tìm được 2 nạn nhân. Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn đang huy động tổng lực nhân lực, phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

NGUYỄN QUỐC