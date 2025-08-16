Quảng Trị: Xã Trường Ninh cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 299 hộ

Ngày 16-8, ông Trần Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương cơ bản hoàn thành kế hoạch với 299 hộ được xây mới, sửa chữa nhà ở sau một thời gian triển khai.

Theo ông Trần Quang Minh, từ ngày 1-7-2025, xã đã rà soát, lập danh sách, công khai đối tượng thụ hưởng, triển khai phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia xây dựng”.

Xã Trường Ninh là địa phương tiên phong tại tỉnh Quảng Trị trong giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kết quả, 40 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ (xây mới 18 nhà, sửa chữa 22 nhà), cùng 259 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ (xây mới 50 nhà, sửa chữa 209 nhà). Tổng vốn huy động hơn 41,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách và Trung ương hỗ trợ 14,92 tỷ đồng, xã hội hóa và gia đình đóng góp 26,46 tỷ đồng; huy động trên 5.420 công lao động.

Đến nay, 297/299 hộ đã khởi công, 287 hộ hoàn thành nghiệm thu. Nhà ở mới đều bảo đảm kiên cố, an toàn, vệ sinh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Nhiều căn nhà được dựng lên trước mùa mưa bão

Xã đặt mục tiêu đến ngày 15-9-2025 sẽ nghiệm thu, giải ngân toàn bộ, hoàn thiện 2 hộ chưa khởi công (hộ bà Bùi Thị Ngân, thôn Đồn; hộ bà Trương Thị Lợm, thôn Đông Cổ Hiền) và 10 hộ đang hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

Đặc biệt, dịp này, xã Trường Ninh vừa hoàn thành và bàn giao nhà mới cho bà Trần Thị Mác (con liệt sĩ, thôn Xuân Dục 2). Ngôi nhà 60m², kết cấu bê tông cốt thép, khép kín, được xây trong 40 ngày với tổng kinh phí 300 triệu đồng, gồm: ngân sách Trung ương 60 triệu đồng, tỉnh 20 triệu đồng, BIDV 220 triệu đồng và gia đình đối ứng.

Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể hỗ trợ ngày công, giám sát chất lượng. Công trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là sự tri ân đối với người có công, góp phần ổn định đời sống và lan tỏa phong trào xã hội hóa chăm lo gia đình chính sách.

Tin liên quan Quảng Bình đồng loạt khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát

MINH PHONG