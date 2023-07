Quỹ phát triển hạ tầng vùng Đông Nam bộ tạo đột phá cho các dự án trọng điểm trong vùng

Ngày 17-7, ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch UBND TP Tân An (tỉnh Long An), cho biết ngành chức năng sẽ di dời bãi phế liệu dưới gầm cao tốc TPHCM – Trung Lương (thuộc địa bàn xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An) trong ngày.